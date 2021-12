Travessia Salvador-Mar Grande segue com movimento moderado

Segue moderado o movimento de passageiros que utilizam a travessia marítima Salvador-Mar Grande na manhã desta quarta-feira, 9. As oito embarcações em operação saem a cada 30 minutos.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), até sexta-feira, 11, o sistema funcionará com dois horários especiais à noite, com saída de mar Grande às 21h30 e, de Salvador, às 22h30.

Já a linha Salvador-Morro de São Paulo e as escunas do Passeio das Ilhas operam com movimento regular. As saídas para Morro são às 10h30, 13h e 14h30. No sentido inverso, com destino á capital baiana, os catamarãs saem às 9h30, 12h30 e 15h. A viagem dura em média 2h20.

