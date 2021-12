Travessia Salvador-Mar Grande se encerra mais cedo por causa da maré baixa

As lanchas que realizam a travessia Salvador-Mar Grande neste domingo, 13, vão encerrar a operação mais cedo, às 17h30, por causa da maré baixa.

Segundo a Associação dos Transportadores marítimos da Bahia (Astramab), a medida é válida para os dois sentidos, tanto no Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, quanto no Terminal de Vera Cruz.

Oito embarcações realizam o transporte de passageiros, com saídas a cada 30 minutos, em esquema de revezamento.

Já a travessia Salvador-Morro de São Paulo opera sem restrições, com movimento tranquilo de embarque. O próximo horário saindo de Salvador será às 13h. De Morro para a capital, os usuários encontram saídas às 13h e 15h.

