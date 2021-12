Travessia Salvador-Mar Grande se encerra mais cedo neste domingo

Por causa do período de maré baixa prolongada, a travessia Salvador-Mar Grande encerrará o serviço mais cedo neste domingo, 27. No Terminal Náutico, em Salvador, a operação será até as 17h30, e, no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, até as 18h. Nesta manhã, o atendimento chegou a ser suspenso às 6h e só foi retomado por volta das 10h.

Segundo informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a travessia opera com oito embarcações, que realizam saídas de meia em meia hora, ou a cada 15 minutos. No caso de haver concentração de usuários devido à parada de quatro horas, estão programadas viagens extras dos terminais.

Já na linha marítima que liga Salvador a Morro de São Paulo, saindo de capital, os próximos horários são às 13h e 14h30. No sentido inverso, os embarques finais ocorrem às 13h e 15h. A Astramab prevê maior embarque no sentido de Morro para a Salvador, pois o fluxo de turistas que se deslocou para a Ilha de Tinharé foi alto neste final de semana.

Ainda de acordo com a entidade, as escunas de turismo que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos operam com grande procura. As embarcações zarparam do Terminal Náutico às 9h, e retornam à Salvador por volta das 17h30.

adblock ativo