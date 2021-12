Travessia Salvador-Mar Grande se encerra mais cedo neste domingo

Devido à maré baixa, a travessia Salvador-Mar Grande será encerrada mais cedo neste domingo, 16. Em Mar Grande, o último horário será às 8h30. Já em Salvador a viagem final ocorre às 19h30.

Ainda na manhã deste domingo, o serviço precisou ser interrompido por uma hora e meia, voltando a operar normalmente às 9h. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o fluxo de passageiros é moderado. Oito embarcações estão operando com horários de saída de meia em meia hora nos terminais de Vera Cruz e Náutico da Bahia.

Já os catamarãs da linha Salvador-Morro de São Paulo operam normalmente. As próximas partidas do Terminal Náutico ocorrem às 13h e 14h30. No retorno para a capital, todos os horários do dia terão, segundo a Astramab, boa lotação devido o retorno de turistas que se deslocaram para a Ilha de Tinharé no final de semana.

As escunas de turismo também saem lotadas do Terminal Náutico. O retorno do passeio, que inclui duas paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, acontece às 17h30.

