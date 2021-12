Travessia Salvador-Mar Grande retoma operações nesta terça

A travessia Salvador-Mar Grande retomou as operações às 8h15 desta terça-feira, 18, com a melhoria das condições de navegação na Baía de Todos os Santos. O sistema teve suas operações suspensas nesta segunda, 17, às 16h30, devido ao tempo chuvoso, com ventos fortes e mar agitado na baía.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a previsão é de que a travessia funcione hoje até às 18h30 nos dois sentidos.

Seis embarcações estão em tráfego, com saídas de meia em meia hora dos terminais.

Morro de São Paulo

A travessia Salvador-Morro de São Paulo opera nesta terça-feira com os catamarãs fazendo conexão em Itaparica, pois as condições de navegação no percurso marítimo entre a capital e a Ilha de Tinharé são desfavoráveis, com mar agitado.

Operando com conexão, os catamarãs saem normalmente do Terminal Náutico, atracam em Itaparica, de onde os passageiros seguem de ônibus até a Ponta do Curral (Valença) e fazem a pequena travessia em lanchas rápidas até o Morro.

A viagem com conexão dura 3h e 20m, contra 2h e 20m em relação à viagem direta.

