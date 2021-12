Travessia Salvador-Mar Grande retoma operações

Depois de parar por seis dias devido ao tempo chuvoso em Salvador, a travessia marítima do Sistema Salvador-Mar Grande voltou a operar normalmente neste sábado, 27, às 5 horas. Oito embarcações estão em tráfego e o movimento de passageiros é pequeno nos terminais de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, e no Náutico da Bahia, no Comércio.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o fluxo de usuários deve aumentar aos poucos à medida que a população tome conhecimento da retomada do serviço. Os horários de saída são de 30 minutos em 30 minutos. Nesta manhã, as condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos são boas, com ventos moderados e o mar está calmo.

O presidente da Astramab, Jacinto Chagas, lamentou a suspensão do sistema durante a semana. "Temos um perfil de passageiros fiel, que sabe que conta com horários de saída a cada 30 minutos dos terminais e que a viagem até a Ilha de Itaparica é mais rápida, com tempo médio entre 35 e 40 minutos. O prejuízo foi grande tanto para os operadores como para os usuários. Mas estava inviável a navegação e não poderíamos correr risco", diz.



Morro de São Paulo - As escunas de turismo que fazem o tradicional "Passeio às Ilhas" da Baía de Todos-os-Santos também voltaram a operar normalmente.

Já a linha de catamarã ligando Salvador a Morro de São Paulo ainda será operada neste sábado com conexão em Itaparica, já que as condições de navegação até à Ilha de Tinharé ainda são desfavoráveis. A previsão é de que o serviço seja completamente normalizado neste domingo.

Os catamarãs saem do Terminal Náutico com destino a Itaparica, de onde os passageiros seguem viagem via terrestre até Ponta do Curral, em Valença, e atravessam para o Morro.



Ferryboat - O Sistema Ferryboat funciona neste sábado com os ferries Agenor Gordilho, Ana Nery, Maria Bethânia e Rio Paraguaçu. As partidas ocorrem normalmente, sem restrições ou espera, mantendo o cumprimento das partidas em horários fixos, de uma em uma hora.

