Travessia Salvador-Mar Grande registra movimento tranquilo

Segue tranquilo o movimento de passageiros que utilizam o serviço de travessia marítima Salvador-Mar Grande na manhã desta quinta-feira, 6.

De acordo com informações da Associação de Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), oito embarcações realizam o transporte, com saídas a cada 30 minutos.



O sistema funciona até as 20h, saindo de Salvador, e até as 18h30 no sentido contrário.

Por conta da Taxa de Utilização do Terminal que começou a ser cobrada pela gestora do Terminal Náutico, a passagem passou a custar R$ 5,20 de segunda a sábado e R$ 6,60 nos domingos e feriados.

