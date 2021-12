Travessia Salvador-Mar Grande registra movimento tranquilo

A travessia marítima do sistema Salvador-Mar Grande registra movimento mais tranquilo na manhã desta sexta-feira, 15, após enfrentar desde o último dia 5 movimento intenso por conta do período de Carnaval em Salvador. O sistema opera com horários de 15 minutos em 15 minutos, mas o embarque é imediato e sem filas no Terminal Hidroviário de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, onde ocorre o maior fluxo de passageiros, ainda por conta do retorno do Carnaval.

A expectativa da Astramab (Asssociação dos Traansportadores Marítimos da Bahia) é que o fluxo de passageiros se intensifique a partir das 13 horas, quando tem início o movimento de usuários que embarcam em Salvador com destino às localidades da Ilha de Itaparica. O sistema funciona hoje até às 20h, último horário saindo de Salvador, e até às 18h30, quando sai a última lancha de Mar Grande.

