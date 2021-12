Travessia Salvador-Mar Grande permanece suspensa nesta manhã

A travessia Salvador-Mar Grande permanece suspensa desde as fortes chuvas desta quarta-feira, 10. Isso porque o mar continua agitado, com ondas que chegam a dois metros e meio e ventos fortes.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), caso haja melhoria nas condições de navegação, o serviço pode ser retomado ainda nesta tarde.

Além das lanchas, as escunas que realizam o passeio turístico pelas ilhas da Bahia de Todos-os-Santos também estão com o serviço suspenso, mas as viagens da capital baiana para Morro de São Paulo está sendo feita com conexão em Itaparica.

Os passageiros seguem via terrestre até a Ponta do Curral, em Valença, e fazem a travessia para o Morro.

