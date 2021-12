Travessia Salvador-Mar Grande paralisa as atividades na manhã desta segunda

Por conta da maré baixa, a travessia Salvador-Mar Grande realiza uma parada até às 11h nesta segunda-feira, 29. Também devido à maré baixa, o último horário saindo da capital baiana será às 18h30 e não às 19h. Já em Mar Grande o último horário será às 18h.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), com maré baixa prolongada, as embarcações da travessia não podem atracar no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, devido à pouca profundidade do canal de navegação.

Quando retomar as operações logo mais às 11h, o sistema estará com oito embarcações em tráfego, que farão saídas dos terminais a cada 30 minutos. Mas se o fluxo de passageiros exigir, serão feitas saídas extras.

