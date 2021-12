Travessia Salvador-Mar Grande opera sem restrições

Depois de passar a semana fazendo paradas devido à maré baixa, a travessia marítima do Sistema Salvador-Mar Grande volta a operar sem restrições na manhã deste sábado, 16.

Desde as 5h, oito embarcações operam normalmente e cumprem horários de saída de 30 em 30 minutos, com fluxo de passageiros moderado no terminal náutico no Comércio e no Hidroviário de Vera Cruz, na Ilha, segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). A última saída de Salvador será às 20h e de Mar Grande, às 18h30.

A previsão é que o fluxo aumente, caso o tempo nublado melhore e o sol apareça.

Passeio às ilhas

As escunas de turismo que fazem o tradicional passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos voltam a operar normalmente neste sábado. Elas zarpam a partir das 9 horas no Terminal Náutico e retornam às 17h30. O passeio, que tem tarifa de R$ 40, inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica.

Morro de São Paulo

A linha entre Salvador e o Morro de São Paulo segue operando com conexão. Os catamarãs saem do Terminal Náutico, atracam em Itaparica, de onde os passageiros desembarcam, e seguem de ônibus até a Ponta do Curral, em Valença, onde atravessam para o Morro.

Com conexão, a viagem dura 3 horas e 20 minutos, uma hora a mais que o percurso direto, mas o preço da passagem é o mesmo: R$ 75. Os horários da linha, saindo de Salvador, são 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30. As saídas de Morro de São Paulo acontecem às 9h, 9h30, 12h30 e 15h.

