Travessia Salvador Mar Grande opera sem restrições

A travessia marítima do sistema Salvador-Mar Grande opera sem restrições na manhã desta sexta-feira, 24. De acordo com informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), não há filas para o embarque e a travessia é feita com oito embarcações.

Os horários estão ocorrendo a cada 30 minutos e a expectativa da Astramab é que o movimento cresça a partir das 13 horas, quando tem início o fluxo maior de passageiros que vão passar o final de semana na ilha de Itaparica.

Morro de São Paulo - A travessia para Morro de São Paulo também é feita sem restrições e com movimento regular de passageiros, segundo a Astramab. Os próximos horários são 10h30, 11h30, 13h30 e 14h. Os horários do Morro para Salvador são 9h, 9h30, 11h30, 12h30 e 15h. Já as escunas que fazem o tradicional "Passeio às Ilhas" estão saindo do Terminal Náutico. O passeio inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica e a passagem custa R$ 40.

Ferry - Os passageiros que realizam a travessia através do sistema ferry boat também não encontram filas. De acordo com a TWB, o movimento é moderado desde o início do dia nos terminais de São Joaquim e Bom Despacho.

As viagens estão sendo realizadas de hora em hora, com possibilidade de abertura de horários extras para atender ao fluxo que deverá aumentar com o início do final de semana.

