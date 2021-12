Travessia Salvador-Mar Grande opera sem filas

A travessia marítima Salvador-Mar Grande tem bom movimento mas sem filas para embarque, na manhã deste sábado 28, informa a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). O sistema opera com oito embarcações, com partidas a cada 30 minutos, podendo ser alterada para 15 minutos, de acordo com a demanda de passageiros.

A Astramab informa ainda que o mar está calmo e os ventos estão fracos, proporcionando boas condições de navegação na Baía de Todos os Santos, com tempo de travessia estimado em 40 minutos. O último horário de saída de Salvador será às 20h e de Mar Grande, às 18h30.

Na linha Salvador-Morro de São Paulo, há boa procura de passagens nos guichês do Terminal Náutico. A viagem entre a capital e a Ilha de Tinharé dura em média 2h e 20m e as próximas partidas vão acontecer às 10h30, 13h e 14h30. Do Morro para Salvador, as saídas são às 9h30, 11h30, 12h30 e 15h.

As escunas que fazem o passeio turístico pelas ilhas da Baía de Todos os Santos vão zarpar do Terminal Náutico com lotação completa, com muitos turistas e baianos aproveitando o sábado de sol para fazerem o tour pelas ilhas. No percurso ocorrem duas paradas - uma em Ilha dos Frades e outra em Itaparica, com as escunas retornando a Salvador às 17h30.

