Travessia Salvador-Mar Grande opera sem filas

Após parada, travessia marítima do sistema Salvador-Mar Grande opera sem filas de embarque, neste domingo, 21, no Terminal Náutico da Bahia, informa a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). O sistema, que começou a operar às 5 horas da manhã, fez uma parada momentânea das 8 às 9h por conta da maré baixa, mas já retomou as operações normais. Oito embarcações estão em tráfego e os horários de saída são de 30 em 30 minutos.

A travessia de Mar Grande funcionará até às 19h30, quando será feita a última viagem saindo de Salvador - no sentido inverno o último horário será às 18h30.

Os catamarãs da linha Salvador-Morro de São Paulo também operam normalmente neste domingo e todos vão sair do Morro com lotação completa, já que no final de semana o embarque de turistas para a Ilha de Tinharé foi muito bom. Os horários para o Morro saindo do Terminal Náutico da Bahia são 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30. As partidas do Morro de São Paulo acontecem às 9h, 11h30, 13h e 15h.

adblock ativo