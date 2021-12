Travessia Salvador-Mar Grande opera sem filas

Quem utiliza os serviços da travessia marítima Salvador-Mar Grande está com movimento moderado e sem filas neste sábado, 5, no Terminal Náutico da Bahia, no Comércio. O sistema opera com oito embarções e seis na reserva.

As lanchas estão fazendo horários com intervalo de meia em meia hora, com a possibilidade de passar para a cada 15 minutos, caso a demanda exija. O fluxo maior é no sentido da capital para a Ilha, mas não há fila para embarque, informa a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

O último horário saindo de Salvador será às 20h. A última viagem saindo de Mar Grande acontecerá às 18h30h.

Morro de São Paulo

A linha Salvador-Morro de São Paulo também opera com movimento regular de passageiros. Os horários de saída do Terminal Náutico são os seguintes: 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30. Saídas de Morro de São Paulo - 9h, 9h30, 12h30, 15h. A viagem para o Morro dura 2 horas e 20 minutos e a passagem custa R$ 75.

