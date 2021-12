Travessia Salvador-Mar Grande opera sem filas

Quem for utilizar as lanchas da travessia marítima do Sistema Salvador-Mar Grande não enfrentará grandes filas, nesto domingo, 23, segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

O sistema conta com oito embarcações em tráfego e outras cinco na reserva, que operam em boas condições de navegação na Baía de Todos os Santos. Os horários de saída estão acontecendo de meia em meia hora.

As 20h sai a última lancha de Salvador com destino a Mar Grande, já no sentido inverso a última viagem acontece às 18h30.

A linha Salvador-Morro de São Paulo funciona sem restrições e com movimento moderado de venda de passagens. Os horários saindo de Salvador são 8h30, 9h,10h30, 13h e 14h30 e as saídas do Morro ocorrem às 9h, 11h30, 13h e 15h.

