Travessia Salvador-Mar Grande opera normalmente nesta quarta

A travessia Salvador-Mar Grande está operando normalmente, com oito embarcações nesta quarta-feira, 16. O embarque ocorre de 20 em 20 minutos, sem filas até o momento, nos terminais Hidroviário de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica e no Náutico da Bahia, no Comércio, em Salvador.

As condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos não apresentam oscilação e a última viagem das embarcações será nos horários extras às 22h30, saindo da capital baiana, e às 21h30, de Mar Grande.

As lanchas rápidas e os catamarãs da linha Salvador-Morro de São Paulo também operam sem restrições. O preço da passagem é R$ 75 e podem ser adquirida no momento do embarque nos guichês do Terminal Náutico.

