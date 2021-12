Travessia Salvador-Mar Grande opera em horário reduzido neste domingo

Passageiros que costumam fazer a travessia marítima Salvador-Mar Grande devem ficar atentos aos horários de funcionamento neste domingo, 20. Devido a maré baixa, o serviço opera somente até as 18h30 - último horário de saída tanto de Mar Grande quanto Salvador.

Com isso, ficam cancelados os três horários noturnos das 19h, 19h30 e 20h. Outra suspensão já havia acontecido pela manhã, das 7h30 até as 9h30. Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a maré baixa dificulta a operação do terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, por causa da pouca profundidade do canal de navegação.

Ao todo, oito embarcações atendem os passageiros neste domingo, com saídas a cada 30 minutos ou de 15 em 15 minutos, conforme a demanda de usuários.

