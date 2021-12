A travessia Salvador-Mar Grande opera com oito embarcações na manhã deste domingo, 29, no Terminal Náutico de Salvador. O sistema funciona desde às 5h, com saídas a cada 30 minutos ou de 15 em 15 minutos. A última viagem saindo de Salvador ocorrerá às 20h.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), as condições de navegação para este domingo na Baía de Todos os Santos são boas, com ventos fracos e mar calmo.

A última embarcação com saída de Mar Grande será às 18h30. A tarifa aos domingos custa R$ 5,60.

Escunas

As escunas do tradicional "Passeio às Ilhas" também estão funcionando, com paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica e retorno a Salvador às 17h30. A tarifa é de R$ 40 por pessoa.

De acordo com a Astramab, a travessia turística Salvador-Morro de São Paulo está sendo bastante procurada por turistas neste domingo. A viagem dura média de 2 horas e 20 minutos. A passagem custa R$ 75.

