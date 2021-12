Travessia Salvador-Mar Grande opera com intenso movimento

O movimento de saída de Salvador é intenso, nas lanchas que fazem a travessia marítima do Sistema Salvador-Mar Grande, segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). Para aqueles que preferem ficar longe da folia, o sistema oferece horários de saída de 15 em 15 minutos no Terminal Náutico da Bahia (no bairro do Comércio), com 13 embarcações em tráfego. A Astramab informa que as condições de navegação na baía-de-Todos-os-Santos são excelentes, com ventos fracos e mar calmo.

A travessia entre a capital baiana e Mar Grande dura 40 minutos e opera em sistema bate e volta para dar conta da demanda do Carnaval. Em período regular, a última embarcação sai de Salvador às 20h e de Mar Grande às 18h30. Esses horários podem ser estendidos caso haja passageiros após o período.

Aqueles que decidirem visitar Morro de São Paulo ou fazer um passeio de escuna nas Ilhas da baía, também encontrarão bom movimento de embarque, de acordo com a Astramab. Na linha marítima Salvador-Morro de São Paulo, o movimento segue intenso na saída e na chegada da capital, pois muitos turistas que estão na Ilha de Tinharé estão chegando para o Carnaval. Os catamarães do Morro de São Paulo saem de Salvador às 8h30, 9h, 10h30, 13h30 e 14h. Já as saídas de Morro de São Paulo são às 9h, 11h30, 12h30 e 15h.

