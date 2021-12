Travessia Salvador-Mar Grande opera com embarque imediato

A travessia marítima do sistema Salvador-Mar Grande está com movimento moderado de embarque com destino à Ilha de Itaparica, no Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, na manhã deste domingo, 29, informa a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

O sistema opera com oito embarcações, os horários de saída estão acontecendo a cada 30 minutos e o embarque é imediato.

Segundo a Astramab, as condições de navegação na Baía de Todo os Santos são boas, com ventos fracos e mar calmo. O percurso de cerca de 13 quilômetros da travessia está sendo feito em tempo médio de 40 minutos. Saindo de Salvador, a última viagem do dia será às 20h e de Mar Grande, às 18h30.

Já na linha Salvador-Morro de São Paulo, a procura por passagens é regular e os próximos horários de saída ocorrem as 10h30, 13h e 14h30. Saídas de Morro de São Paulo - 9h30, 12h30m e 15h. A passagem para o Morro custa R$ 75 e o tempo da viagem, em média, é de 2h20m.

