Travessia Salvador-Mar Grande opera com embarque imediato

O sistema de travessia marítima Salvador-Mar Grande opera na manhã deste sábado, 26, com embarque imediato de passageiros. As oito embarcações em tráfego realizam o transporte entre a Ilha e a capital baiana desde as 5h, com saídas a cada 30 minutos.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o sistema funciona até 20h, saindo de Salvador. No sentido contrário, o último horário será às 18h30.

A linha Salvador-Morro de São Paulo também opera sem restrições e registra movimento regular de passageiros. As saídas de Salvador acontecem às 10h30, 13h e 14h30. De Morro de São Paulo, os horários são 9h30, 12h30 e 15h.

adblock ativo