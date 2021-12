Travessia Salvador-Mar Grande ocorre sem filas

O embarque de passageiros no Terminal Náutico da Bahia ocorre sem filas na manhã deste domingo, 5. Oito embarcações operam com saídas a cada 30 minutos e a Baía de Todos-os-Santos apresenta boas condições de navegação.

De acordo com a administração do sistema de travessias Salvador-Mar Grande, o fluxo de passageiros só deve crescer no horário da tarde, com o retorno dos usuários que foram passar o final de semana na Ilha de Itaparica.

O sistema de travessias, segundo os administradores, deve funcionar até as 18h30, de Mar Grande para Salvador; e até as 20h, no sentido inverso.

adblock ativo