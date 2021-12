Travessia Salvador-Mar Grande fica interrompida até 10h30

A travessia Salvador-Mar Grande foca parada até às 10h30 deste domingo, 23, devido a maré baixa que impede a atracação das embarcações no Terminal Hidroviário de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, informa a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). A parada ocorre nos dois sentidos.

A paralisação começou as 9h e quando retornar o sistema vai operar com oito embarcações.A última viagem saindo de Salvador será às 20h e de Mar Grande às 18:30.

Já a travessia Salvador-Morro de São Paulo opera sem restrições e com movimento de embarque no Terminal Náutico também regular. Os primeiros catamarãs zarparam do Terminal Náutico às 8h30 e às 9h. As próximas saídas ocorrem às 10h30, 13h e 14h30.

