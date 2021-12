Travessia Salvador-Mar Grande faz parada de 5h nesta quinta

A maré baixa desta quinta-feira, 15, vai causar uma parada de 5h no funcionamento da Travessia Salvador-Mar Grande. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), do Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, sairam embarcações às 5h e 6h. Depois desses horários, o sistema só voltará a atender em Mar Grande às 11h.

Já na capital baiana o primeiro horário da travessia será somente às 10h30, estado canceladas todas as saídas entre 6h30 e 9h30. Ainda em Salvador as operações serão encerradas às 17h30, quando a última embarcação deixará o Terminal Náutico da Bahia. Estão cancelados os horários das 18h30 e 19h30.

Em períodos de maré baixa prolongada, as embarcações da travessia Salvador-Mar Grande não podem atracar no Terminal de Vera Cruz devido à pouca profundidade do canal de navegação.

Confira os horários

De Mar Grande para Salvador - 5h, 6h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h e 18h.

De Salvador para Mar Grande - 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 e 17h30

