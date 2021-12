Travessia Salvador-Mar Grande faz parada de 4h nesta quarta

Por conta da maré baixa, a travessia Salvador-Mar Grande realiza uma parada de 4h nesta quarta-feira, 14, tanto em Mar Grande quanto na capital baiana.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), depois de 6h o sistema fez uma parada e voltará a atender depois das 10h.

Já de Salvador, o primeiro horário de saída será às 9h30. Portanto, os horários entre 6h30 e 8h30 estão cancelados.

Também por conta da maré baixa, a última saída de Salvador será às 17h30. Estão cancelados os dois últimos horários do dia, que seriam feitos às 18h30 e 19h30.

Em períodos de maré baixa prolongada, como o que teve início hoje, as embarcações da travessia Salvador-Mar Grande não podem atracar no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, devido à pouca profundidade do canal de navegação.

Confira os horários

De Mar Grande para Salvador - 5h, 6h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h e 18h.

De Salvador para Mar Grande - 09h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 e 17h30.

