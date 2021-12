Travessia Salvador-Mar Grande faz parada de 3h nesta sexta

Por conta da maré baixa, a travessia Salvador-Mar Grande será suspensa, nesta sexta-feira, 2, às 7h30 e retornará às 10h30, no sentido da capital para Mar Grande, e das 8h30 às 11h30, no sentido inverso.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a maré baixa prolongada impede a atracação das embarcações no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.

Quando retomar as operações normais, o sistema estará operando com seis embarcações e fazendo saídas pontuais de hora em hora do Terminal Náutico e do Terminal de Vera Cruz.

De Mar Grande, o último horário da travessia será nesta sexta-feira às 18h. De Salvador, a última embarcação deixará o Terminal Náutico às 19h30.

Morro de São Paulo

O primeiro catamarã sairá do Terminal Náutico às 9h e o segundo às 11h30. No retorno do Morro de São Paulo, as saídas ocorrem às 11h30 e 14h30.

