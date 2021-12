Travessia Salvador-Mar Grande faz parada de 3h e encerra mais cedo nesta quarta

Devido à maré baixa prolongada, a travessia Salvador-Mar Grande fará duas paradas de três horas em ambos os sentidos nesta quarta-feira, 30. Em Salvador, a interrupção será das 6h30 às 9h30. Já em Mar Grande, a parada é das 7h30 às 10h30.

Além disso, o último horário saindo do Terminal Náutico, será às 18h30 e não 19h30. Já de Mar Grande para Salvador, a última saída é normal, às 18h.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a travessia Salvador-Mar Grande terá seis embarcações em tráfego nesta quarta-feira. Após o período de parada de três horas podem ser abertos horários extras, caso a demanda de passageiros exija.

Neste período de pandemia, as embarcações do sistema operam com 50% da capacidade de passageiros.

