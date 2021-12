Travessia Salvador-Mar Grande está suspensa da Ilha para SSA

A travessia Salvador-Mar Grande está suspensa até as 12h no sentido Ilha - Salvador, neste domingo, 2. Já o movimento de embarque para a Ilha é intenso no Terminal Náutico da Bahia, no Comércio.

A falta de condições para receber e atracar embarcações em períodos de maré baixa acentuada do Terminal Hidroviário de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, prejudica o funcionamento da travessia.

De Salvador para a Ilha de Itaparica, as embarcações saem do Terminal Náutico da Bahia, e, mediante autorização da Agerba, atracam em Bom Despacho, no terminal do sistema ferry-boat.

O sistema conta com 10 embarcações operando e outras três em reserva. O último horário saindo de Mar Grande será às 18h30 e de Salvador, às 19h30.

