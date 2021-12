Travessia Salvador-Mar Grande está suspensa até 12h

A travessia marítima Salvador-Mar Grande será suspensa das 9h30 às 12h deste sábado, 14, no sentido Mar Grande para a capital. A interrupção será feita devido a maré baixa. Já no sentido Salvador para a Ilha de Itaparica o sistema funciona normalmente, com os barcos partindo do Terminal Náutico, no Comércio, e atracando no terminal do sistema ferry-boat, em Bom Despacho.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) o fluxo de passageiros acontece sem filas no terminal. Oito embarcações estão em tráfego e seis em reserva. A Astramab lembra aos usuários que o último horário saindo de Salvador será às 20h e de Mar Grande, às 18h30.

As escunas que fazem o passeio turístico pelas ilhas da Baía de Todos os Santos vão zarpar a partir das 9h com boa ocupação, com muitos turistas embarcando para o tour pelas ilhas, que inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, com retorno a Salvador às 17h30.

Já a linha Salvador-Morro de São Paulo registra bom movimento de venda de passagens nos guichês do Terminal Náutico da Bahia. Os horários são 9h, 10h30m, 13h e 14h. Saídas do Morro: 9h, 9h30m, 12h30m e 15h .

