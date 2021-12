Travessia Salvador-Mar Grande encerra mais cedo por causa da maré baixa

Após a suspensão por conta da maré baixa, o sistema de travessia marítima Salvador-Mar Grande foi retomado na manhã desta segunda-feira, 10.

O sistema iniciou as operações às 5h e registrava movimento intenso de embarque no retorno de Mar Grande para a capital. Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a suspensão foi motivada pela falta de condições para atracar embarcações em períodos de maré baixa do Terminal de Vera Cruz.

Nesta segunda, a travessia vai funcionar até as 19h, no sentido Salvador-Mar Grande, também por conta da maré baixa (normalmente a última viagem ocorreria às 20h). No sentido inverso, o último horário será às 18h30.

Caso ocorra concentração de demanda de passageiros nos terminais devido à parada de três horas e meia nesta manhã, horários extras serão oferecidos a partir das 11h30, com as embarcações saindo de 15 em 15 minutos dos terminais. As condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos são consideradas boas nesta manhã, com ventos fracos e mar calmo.

Os catamarãs da linha Salvador-Morro de São Paulo voltam a operar sem restrições nesta segunda. As saídas da capital ocorrem às 10h30, 13h e 14h30. Do Terminal de Morro de São Paulo, os horários são 11h30 e 15h.

