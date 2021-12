Travessia Salvador-Mar Grande encerra mais cedo neste domingo

Suspensa desde as 7h30, com previsão de retorno às 10h, a travessia Salvador-Mar Grande também será encerrada mais cedo neste domingo, 8. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o sistema funcionará até às 18h30, nos dois sentidos. Os horários a partir de 18h30 e até às 20h, com saídas do Terminal Náutico, estão cancelados.

Tanto a parada quanto a suspensão são causadas pela maré baixa prolongada, que impede a atracação das embarcações. A travessia opera com oito embarcações, saindo de meia em meia hora ou a cada 15 minutos, conforme o fluxo de passageiros.

A travessia Salvador-Morro de São Paulo opera normalmente, assim como as escunas do "Passeio às Ilhas" da Baía de Todos os Santos. As próximas partidas para Morro ocorrem às 10h30, 13h e 14h30.

A expectativa da Astramab é de que o movimento de embarque seja maior no Terminal de Morro de São Paulo, devido ao retorno dos turistas que passaram o final de semana na Ilha de Tinharé. A previsão é que todos os catamarãs deixem Morro com lotação completa.

adblock ativo