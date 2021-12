Travessia Salvador-Mar Grande encerra mais cedo nesta sexta

Por conta da maré baixa, a travessia Salvador-Mar Grande, no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, encerra mais cedo nesta sexta-feira, 3.

Segundo a Associação de Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), as atividades na travessia encerram às 18h, 1h30 mais cedo que o normal. A maré baixa impede a atracação das embarcações no local.

Oito embarcações estarão em tráfego com saídas fixas de meia em meia hora.

Já a linha Salvador-Morro de São Paulo opera sem qualquer restrição. Os catamarãs também operam hoje sem restrições.

A passagem custa R$ 95,20 e pode ser adquiridas no momento do embarque nos guichês das concessionárias Biotur, Ilha Bela e Farol do Morro.

adblock ativo