Travessia Salvador-Mar Grande encerra mais cedo nesse domingo

Devido à maré baixa, as operações da travessia marítima Salvador-Mar Grande serão encerradas mais cedo neste domingo, 5. Em Salvador, a última embarcação sairá às 19h e não às 20h. Já em Mar Grande, a última saída acontece às 18h30.

Na manhã deste domingo, também por causa da mará baixa, o serviço precisou parar às 8h15, retornando apenas às 10h30. Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), oito embarcações fazem saídas a cada meia hora ou 15 minutos, conforme a demanda de passageiros.

Ainda de acordo com a Astramab, os catamarãs da linha Salvador-Morro de São Paulo operam normalmente. Já no retorno do Morro para a capital, todos os horários do dia – 9h, 11h30, 13h e 15h – terão lotação completa devido ao retorno de turistas da Ilha de Tinharé.

