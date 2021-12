Travessia Salvador-Mar Grande encerra duas horas mais cedo

Por conta da maré baixa, a travessia Salvador-Mar Grande encerra as atividades às 18h nesta sexta-feira, 14. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), normalmente a travessia encerra às 20h na capital baiana.

Até às 18h as operações irão funcionar normalmente, também, na travessia Salvador-Morro de São Paulo e com as escunas de turismo que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de Todos os Santos.

