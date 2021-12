Travessia Salvador-Mar Grande encerra atendimento 1h mais cedo nesta sexta

A Travessia Salvador-Mar Grande irá encerrar o atendimento 1h mais cedo nesta sexta-feira, 5, por conta da maré baixa. Serão antecipados os dois últimos horários de saída de Salvador. As operações são encerradas normalmente às 20h, da capital baiana para a ilha, porém vão até às 19h. Já no sentido inverso, o horário da última embarcação em Mar Grande será normal, com saída às 18h30. Caso ocorra concentração de passageiros nos terminais por conta da parada, serão inseridos horários extras. Neste caso, as embarcações vão sair a cada 15 minutos até que o fluxo seja controlado.

Ainda por este motivo, na manhã desta sexta foi realizada uma parada de duas horas. O embarque foi interrompido às 8h e retornou às 10h.

A travessia Salvador-Morro de São Paulo irão ocorrer normalmente nesta sexta. Os próximos horários disponíveis são 10h30, 13h e 14h30, da capital para Morro. A travessia inversa será realizada às 11h30, 13h e 15h. As passagens podem ser adquiridas nos guichês do Terminal Náutico.

As escunas do passeio pelas ilhas da Baía de Todos os Santos também estão em operação, por conta do movimento nesta sexta. Elas começaram a sair às 9h, e só retornam às 17h30. O passeio inclui paradas em Ilha dos Frades e Itaparica.

Ferryboat possui fluxo tranquilo

De acordo com a Internacional Travessias Salvador, o sistema Ferryboat possui fluxo tranquilo para veículos e pedestres nos terminais de São Joaquim e Bom Despacho.

Nesta sexta, o Ferry está atuando com as embarcações Ivete Sangalo, Pinheiro, Maria Bethânia e Dorival Caymmi. As travessias ocorrem de hora em hora.

