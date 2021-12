Travessia Salvador-Mar Grande encerra 1h30 mais cedo nesta terça

Por conta da maré baixa, a Travessia Salvador-Mar Grande encerra 2 horas mais cedo nesta terça-feira, 29. A última embarcação deixará o Terminal Náutico às 18h30.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), os horários de 19h, 19h30 e 20h foram cancelados em Salvador.

Com maré baixa, o Terminal de Vera Cruz, em Mar Grande, fica inoperante devido à pouca profundidade do seu canal de navegação.

Morro de São Paulo

Para quem vai embarcar para Morro de São Paulo nesta terça-feira, a Astramab informa que os catamarãs operam normalmente.

As passagens são comercializadas nos guichês das concessionárias Biotur, Ilha Bela e Farol do Morro, no Terminal Náutico, e custa R$ 110,10.

