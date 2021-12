Travessia Salvador-Mar Grande é tranquila após feriado

A travessia entre Salvador e Mar Grande, na ilha de Vera Cruz, acontece de forma tranquila na manhã desta quarta-feira, 2. Oito lanchas rápidas operam desde as 5h, com saídas normais de 30 em 30 minutos. Usuários não encontram filas para o embarque.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), por conta da maré baixa, o serviço será interrompido de 9h30 às 10h30. Se houver registro de maior movimento de passageiros nos terminais, o tempo de saída pode reduzir para cada 15 minutos.

O sistema finaliza as atividades às 20h, saindo da capital baiana, e às 18h30, zarpando do píer de Mar Grande.

Morro de São Paulo

Segundo a Astramab, a volta de Morro de São Paulo tem registro de maior intensidade de usuários. Nesta modalidade, os catamarãs saem em horários marcados.

As próximas embarcações saem do terminal náutico do Comércio, sentido Morro, às 10h30, 13h e 14h30. Já no sentido inverso as saídas ocorrem às 11h30, 13h e 15h.

