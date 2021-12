Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa por duas horas e meia

Por causa da maré baixa prolongada, a travessia Salvador-Mar Grande faz parada obrigatória de duas horas e meia neste sábado, 6. O serviço foi suspenso às 10h e será retomado apenas às 12h30, porém, o último horário saindo de Salvador será normal, às 20h.

Segundo informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a travessia registra movimento tranquilo desde as 5h. Oito embarcações operam com saídas a cada 30 minutos de capital e Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.

Na travessia para Morro de São Paulo, os usuários ainda podem encontrar vagas para todos os horários de 13h e 14h30. No sentido inverso, as saídas do Terminal de Morro de São Paulo são às 11h30, 13h e 15h. A passagem para o Morro custa R$ 95,20 e a viagem direta de catamarã dura duas horas e 20 minutos.

