Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa por causa da maré baixa

Segue suspensa até as 10h30 desta segunda-feira, 24, a travessia marítima Salvador-Mar Grande. Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o sistema foi prejudicado pelo período prolongado da maré baixa, que impede a atração das lanchas no terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.

Além da interrupção pela manhã, o transporte de passageiros vai encerrar as operação às 18h30, em Mar Grande, e às 19h, em Salvador.

Quando retomar as operações, às 10h30, a travessia vai operar com oito embarcações, com saídas a cada 30 minutos - ou 15 minutos, a depender da demanda.

Já a linha marítima Salvador-Morro de São Paulo funciona normalmente nesta segunda. Para quem embarca com destino a Morro de São Paulo, os horários são 9h, 10h30, 13h e 14h30. Já no do Morro para a capital, os usuários são atendidos com horários às 9h, 13h e 15h.

