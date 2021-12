Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa por causa da maré baixa

Segue suspensa até meio-dia desta segunda-feira, 13, a travessia marítima Salvador-Mar Grande, por conta do período de maré baixa. A interrupção do serviço é necessária devido à falta de profundidade do canal de navegação no terminal de Vera Cruz.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a operação foi iniciada às 5h, com movimento intenso de embarque no terminal de Vera Cruz, devido ao retorno de passageiros da Ilha para Salvador.

Após o período de parada, a expectativa é que as oito embarcações realizem a travessia a cada 30 minutos - ou a cada 15 minutos, a depender da demanda. O último horário saindo de Salvador hoje será às 19h30 e não às 20h, também devido à maré baixa. Já de Mar Grande para a capital a última lancha sairá às 18h30.

A linha Salvador-Morro de São Paulo opera sem restrições nesta segunda, com previsão de movimento maior também no retorno para a capital. Os horários de saída da capital são 9h, 10h30 e 13h. Voltando do Morro, passageiros encontram embarcações às 9h, 11h30, 13h e 14h.

