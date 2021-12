Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa por causa da maré baixa

Segue suspensa até as 10h desta quinta-feira, 9, a travessia marítima Salvador-Mar Grande. A medida é motivada pela maré baixa, que impede a atracação dos barcos no terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, devivo à falta de profundidade do canal de navegação.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a situação pode se repetir durante a noite. Por isso, o último horário de saída, tanto de Salvador quanto de Mar Grande, será às 18h.

Já a travessia Salvador-Morro de São Paulo opera sem restrições nesta quarta-feira. A procura pela travessia é moderada neste domingo e os horários oferecidos são 9h, 10h30 e 13h. De Morro para a capital, os catamarãs saem às 9h, 11h30, 13h e 14h. As escunas de turismo que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de Todos os Santos também operam normalmente, a partir das 9h.

