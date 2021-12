Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa por causa da maré baixa

A travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa na manhã deste sábado, 3, por conta do período de maré baixa. Na capital baiana, as operações foram interrompidas às 8h30 e vão ser retomadas às 11h. Já em Mar Grande, a travessia operou normalmente até as 9h, iniciando em seguida uma parada que vai até as 11h.

Com maré baixa, as embarcações não podem atracar no Terminal de Vera Cruz, devido à pouca profundidade do canal de navegação.

Quando o atendimento for retomado, a travessia realizará saídas de hora em hora, podendo ocorrer horários extras, a depender do fluxo de passageiros.

Conforme o órgão regulador, a última embarcação deixará o Terminal Náutico, em Salvador, às 19h30. Já partindo de Mar Grande, o último horário da travessia será às 18h30.

