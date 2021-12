Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa neste sábado

Devido aos fortes ventos e o mar agitado na Baía de Todos-os-Santos, a travessia marítima Salvador-Mar Grande foi suspensa neste sábado, 17. A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) informou não ter uma previsão sobre a retomada das operações.

Já a travessia Salvador-Morro de São Paulo segue com conexão em Itaparica, pois as condições de navegação entre a capital e a Ilha de Tinharé estão impróprias. De lá, os passageiros seguem de ônibus até a Ponta do Curral, em Valença, e atravessam em lanchas.

Outra opção de conexão que pode ser utilizada é por meio do Sistema ferryboat. Neste caso, os usuários da linha de Morro de São Paulo são transportados até Bom Despacho e, depois, seguem de ônibus até a Ponta do Curral.

