Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa devido às fortes chuvas

Devido às fortes chuvas que atingem Salvador desde o início da manhã deste sábado, 30, a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), informou, por meio de nota, que a travessia Salvador-Mar Grande está suspensa. Não há previsão para o retorno das atividades.

A Astramab ainda informa que as operações vinham funcionando normalmente desde as 5h, quando registrava fluxo moderado de embarque nos terminais de Vera Cruz, na ilha de Itaparica e no Terminal Náutico, localizado no Comércio.

Já a travessia Salvador-Morro de São Paulo, segue programação normal com embarque em Itaparica. Passageiros seguem de ônibus até a Ponta do Cural, no município de Valença, e completam o percuso em uma travessia de lancha até o destino final. Os dois últimos horários para este trajeto serão feitos às 13h e 14h30.

