Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa devido ao tempo chuvoso

A travessia Salvador-Mar Grande está suspensa e as escunas de turismo não estão operando nesta terça-feira, 9. O motivo é o mau tempo e as condições impróprias de navegação na Baía de Todos os Santos. A travessia Salvador-Morro de São Paulo faz conexão em Itaparica.

Segundo Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o mar continua agitado e os ventos chegam a 40 km/h. Os catamarãs da travessia Salvador-Morro de São Paulo saem do Terminal Náutico e atracam em Itaparica, onde os passageiros seguem de ônibus até a Ponta do Curral, em Valença, e fazem uma breve travessia em lanchas rápidas até Morro.

O uso do Sistema Ferryboat é uma possibilidade para o translado dos passageiros até Bom Despacho, onde utilizam um ônibus e seguem o mesmo percurso até a Ponta do Curral e em seguida para Morro. Com esta conexão, o tempo de travessia dura aproximadamente 3h20. Os próximos horários de saída são 10h30, 13h e 14h30.

