Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa devido ao mau tempo

A travessia Salvador-Mar Grande, que foi suspensa neste sábado, 8, poderá ser retomada neste domingo, 9. Para isso, a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) alerta que dependerá da estabilidade do tempo, uma vez que o mar agitado atrapalha a navegação.

Neste sábado, a navegabilidade foi comprometida devido à maré baixa e ao mau tempo, obrigado a Astramab suspender a navegação entre Salvador e Mar Grande. A travessia Salvador-Morro de São Paulo continua sendo realizada, mas com conexão.

Os catamarãs saem do Terminal Náutico, no Comércio, mas atracam na Ilha de Itaparica. De lá, os passageiros seguem de carro até a Ponta do Curral, em Valença, e fazem uma pequena travessia em lanchas rápidas até o Morro de São Paulo. Com conexão, a viagem fica em 3h20.

