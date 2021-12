Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa devido ao mau tempo

Devido aos fortes ventos e ao mar agitado, as operações da travessia Salvador-Mar Grande foram suspensas a partir das 16h30 desta terça-feira, 5.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), caso as condições melhorem, as operações serão retomadas nesta quarta, 6. Desde às 13h que os horários de saída passaram a ser de hora em hora por conta do mau tempo.

Além disso, as escunas de turismo que fazem diariamente o passeio pelas ilhas da Baía de Todos os Santos também não operaram pelo mesmo motivo.

