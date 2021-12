Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa até o meio-dia

A travessia Salvador-Mar Grande está suspensa até o meio-dia desta sexta-feira, 2. O motivo da parada é a maré baixa, que impossibilita a atracação dos barcos no Terminal de Vera Cruz.

Após a retomada do serviço, devem ser disponibilizados horários extras de viagens, com saídas de 15 em 15 minutos.

Oito embarcações estarão em tráfego. Para Mar Grande, a última embarcação do dia sai do Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, às 19h. No sentido inverso, a última saída será às 18h30.

Morro de São Paulo e Escunas

A linha Salvador-Morro de São Paulo opera normalmente e registra fluxo moderado para pedestres nesta sexta-feira. Já as escunas estão saindo desde as 9h.

