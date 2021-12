Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa até as 11h30

Parado desde o início da manhã, a travessia Salvador-Mar Grande só voltará a operar às 11h30 desta quinta-feira, 19. A falta de condições para atracar embarcações em períodos de maré baixa no Terminal Hidroviário de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, prejudica a travessia devido à falta de profundidade do canal.

Quando retomar as operações, o sistema poderá atender com horários de saída de 15 em 15 minutos, caso ocorra demanda. Mas se o fluxo de passageiros for normal, os horários de saída serão de 30 em 30 minutos. O último horário saindo de Mar Grande será às 18h30 e de Salvador, às 19h30.

A travessia conta com 12 embarcações em condições de tráfego, sendo oito em operação e quatro em reserva.

A linha marítima ligando Salvador ao Morro de São Paulo opera sem qualquer restrição nesta quinta. O primeiro catamarã vai zarpar do Terminal Náutico às 8h30 e o segundo às 9h. Depois ocorrem saídas às 10h30, 13h30 e 14h. Já as saídas de Morro de São Paulo são 9h, 9h30, 12h30 e 15h. As passagens para o Morro podem ser adquiridas no momento do embarque nos guichês do Terminal Náutico, em Salvador, por R$ 75.

Os passeios turísticos pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos, realizados pelas escunas, também acontecem normalmente.

